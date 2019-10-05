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Göztepe 4 - 0 Kayserispor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.10.2019 19:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti Napoleoni (2), Alpaslan ve Soner'in golleri getirdi.

Göztepe 4 - 0 Kayserispor

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner (Dk. 64 Halil), Mossoro (Dk. 46 Castro), Serdar (Dk. 86 Atakan), Napoleoni, Jerome
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Atila, Djedje, Rienstra, Ntep (Dk. 86 Emre), Hasan, Nurettin (Dk. 55 Ziya), Umut (Dk. 46 Adryan)

Goller: Dk. 7 Alpaslan, Dk. 42 Soner, Dk. 45, Dk. 50 Napoleoni (Göztepe)
Sarı Kartlar: Dk. 29 Rienstra, Dk. 41 Poulain (Kayserispor), Dk. 74 Titi (Göztepe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
7. dakikada sağ kanattan korner kazanan Göztepe'de, Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk, takımını öne geçirdi: 1-0.
25. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışında düşürülmesiyle serbest vuruş kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Atila Turan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
29. dakikada Rienstra'nın müdahalesi sonucu Joreme'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. 32. dakikada atışı kullanan Serdar Gürler, topu filelere gönderdi. Penaltının ardından VAR'a giden Cüneyt Çakır, oyuncunun topa 2 kez müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.
42. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde savunma oyuncularından seken topla ceza sahası dışından buluşan Soner Aydoğdu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0.
45. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza sahası dışında alan Napoleoni, defansı çalımlayıp vurduğu top, ağlarla buluştu: 3-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
50. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Berkan sol kanattan ortaladı, arka direkte topla buluşan Napoleoni fileleri sarstı: 4-0.
68. dakikada kullanılan kornerde Alpaslan'dan seken topu arka direkte Castro kafayla tamamlamak istedi, meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.
71. dakikada ceza sahası sol çaprazından şutunu çeken Hasan direğe takıldı.
90. dakikada Halil'in Tavares'i düşürmesiyle hakem Cüneyt Çakır önce penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası karar serbest vuruş olarak değiştirildi.

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