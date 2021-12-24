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Göztepe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

24.12.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftasında 26 Aralık Pazar günü Adana Demirspor’u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Adana Demirspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması yaptı. Diğer gruptaki oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
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