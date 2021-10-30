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Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

30.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Marko Mihojevic ve Halil Akbunar'ın sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

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