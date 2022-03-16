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Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

16.03.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynayan Göztepeli futbolcular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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