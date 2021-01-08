Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe bu karşılaşmanın son idmanını gerçekleştirdi.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Mert Güzenge görev yapacak.