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Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

08.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe bu karşılaşmanın son idmanını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

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