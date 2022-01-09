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Göztepe-Antalyaspor maçının ardından

09.01.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: - "Mücadeleden düşmeyip buna reaksiyon gösteren bir takım olmamız gerekiyordu"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 4-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Mücadeleden düşmeyip buna reaksiyon gösteren bir takım olmamız gerekiyordu." dedi.

Groenendijk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendilerinden daha iyi bir oyun ortaya koyan Göztepe'yi tebrik etti. Rakiplerinin daha güçlü bir takım görüntüsü çizdiğini kaydeden Groenendijk, şöyle konuştu:

"Tüm topları kazandılar, istatistiklere baktığımızda görüyoruz. Tüm istatistikler onların lehineydi. Karşımızda takım olarak mücadele eden bir Göztepe vardı. Biz bu duruşu sergileyemedik. Katar'dan üzücü bir mağlubiyetle ayrıldık, bizim için yorucu bir haftaydı. Ancak her şeye rağmen bu mücadele etmeyi engelleyen bir şey değildi. Bu mücadeleyi bekledik. Golleri çok basit yedik. Kolay penaltı kararı verildi. Mücadeleden düşmeyip buna reaksiyon gösteren bir takım olmamız gerekiyordu. Yaptığımız değişikliklerden istediğimiz verimi alamadık. Önümüzde 18 kritik maç var. Takım olarak hazırlanmamız gerekiyor. Daha güçlü daha sıkı bir görüntü veren Antalyaspor'u göstermemiz gerekiyor. Yarından itibaren ayağa kalkıp Fenerbahçe maçı için çalışmaya başlayacağız. Umarım Fenerbahçe maçıyla galibiyet serisine başlarız."

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