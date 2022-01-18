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Göztepe, Arjantinli Franco Di Santo'yu transfer etti

18.01.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Arjantinli Franco Di Santo'yu transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo'yu kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Franco Di Santo ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen ve Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Arjantinli futbolcu, Audax, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atletico-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formalarını giydi.

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