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Göztepe, Başakşehir maçına hazır

13.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Göztepe, Başakşehir maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

Göztepe'de sağ uyluk arka bölgede kas zorlanması yaşayan Stefano Napoleoni çalışmasını takımdan ayrı yaptı.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Medipol Başakşehir maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

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