Göztepe, Başakşehir maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.
Göztepe'de sağ uyluk arka bölgede kas zorlanması yaşayan Stefano Napoleoni çalışmasını takımdan ayrı yaptı.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Medipol Başakşehir maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.