Göztepe, Belçikalı futbolcu Arslanagic'i transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic'i kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Arslanagic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak Gent ekiplerinde mücadele etti.
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