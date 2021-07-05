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Göztepe, Belçikalı futbolcu Arslanagic'i transfer etti

05.07.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Belçikalı futbolcu Arslanagic'i transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Arslanagic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak Gent ekiplerinde mücadele etti.

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