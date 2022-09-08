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Göztepe, Berkay Atay'ı transfer etti

08.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Berkay Atay'ı transfer etti

Göztepe, Berkay Atay'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altınordu ve Galatasaray altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı.

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