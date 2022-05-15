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Göztepe-Beşiktaş maçının ardından

15.05.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu: - "Rakip usta oyuncuları ve tecrübesiyle skoru korumasını bildi ve istediği sonuçla ayrıldı"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Serdar Sabuncu, "Rakip usta oyuncuları ve tecrübesiyle skoru korumasını bildi ve istediği sonuçla ayrıldı." dedi.

Sabuncu, maçtan sonra gerçekleştirilen basın toplantısında, maçın beklemedikleri şekilde başladığına dikkati çekerek, rakibin 9 kişi kalmasının oyun dengelerini değiştirdiğini söyledi.

Duran toplardan şanssız goller yerdiklerini kaydeden Sabuncu, "Rakibin eksik kalmasıyla birlikte oyun formatı, taktik yaklaşımları havada bıraktı. Oyun, müsabakanın başlangıcında gollere ve kartlara kadar istediğimiz tempoda gidiyordu. Daha sonra ayrı bir senaryo oldu. Rakip usta oyuncuları ve tecrübesiyle skoru korumasını bildi ve istediği sonuçla ayrıldı." diye konuştu.

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