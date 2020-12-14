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Göztepe, Bursaspor maçına hazır

İZMİR HABERLERİ  | 14.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Göztepe, Bursaspor maçına hazır

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama, takımdan ayrı çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Bursaspor karşılaşmasında hakem Emre Malok düdük çalacak.

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