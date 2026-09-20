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Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Göztepe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde zor günler geçiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Göztepe
2 - 2
MS
Çaykur Rizespor
Stadyum: ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Yayın: beIN Sports 2 Hakem: Oğuzhan Çakır

Göztepe, 20 Eylül 2026 saat 20:00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Göztepe, gelen son sonuçlarla zor bir dönemden geçiyor. Çaykur Rizespor ise daha iyi bir performans sergiliyor.

Lig Durumu

Göztepe

18. Trendyol Süper Lig
O
5
G
0
B
2
M
3
P
2
9
Attığı Gol
13
Yediği Gol
-4
Averaj

Çaykur Rizespor

9. Trendyol Süper Lig
O
5
G
3
B
0
M
2
P
9
5
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Göztepe 9 / 13
Çaykur Rizespor 5 / 4

İç Saha / Deplasman Performansı

Göztepe İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
0 / 0 / 2
Gol
2 – 5
Çaykur Rizespor Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
5 – 1

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 13 gol yedi.

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Göztepe B M M M B

tüm kulvarlar

  • 12.09.2026 Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 29.08.2026 Galatasaray 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 23.08.2026 Göztepe 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
  • 17.08.2026 Samsunspor 3-3 Göztepe Trendyol Süper Lig B
Çaykur Rizespor G M G M G

tüm kulvarlar

  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G
  • 07.09.2026 Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 29.08.2026 Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G
  • 22.08.2026 Çaykur Rizespor 0-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 15.08.2026 Tümosan Konyaspor 0-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Göztepe, Süper Lig'de son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 9 gol atıp, 13 gol yedi ve son 5 maçta moral bulmakta zorlandı. Çaykur Rizespor ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle, 5 gol atıp, 4 gol yedi. Uzun bir galibiyet serisi onu daha avantajlı bir konuma taşıdı.

Eksik Oyuncular

Göztepe

8 eksik
Ibrahim Sabra Sakat Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme
Allan Godoi Sakat İç Yan Bağı Yırtık
Gökdeniz Bayrakdar Sakat
Ogün Bayrak Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Furkan Bayır Sakat Diz Sakatlığı
Luka Gugeshashvili Kadro dışı
Noah Sundberg Sakat
Novatus Miroshi Sakat

Çaykur Rizespor

3 eksik
Khusniddin Alikulov Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Valentin Mihaila Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Gennaro Borrelli Sakat

Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Allan Godoi (Sakat - İç Yan Bağı Yırtık), Gökdeniz Bayrakdar (Sakat), Ogün Bayrak (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Noah Sundberg (Sakat) ve Novatus Miroshi (Sakat) yer almıyor.

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Valentin Mihaila (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Gennaro Borrelli (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Juan Göztepe 4 Gol 0 Asist
Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist
Alexis Antunes Alexis Antunes Göztepe 0 Gol 1 Asist
Alex Matos Alex Matos Göztepe 1 Gol 0 Asist
Emrecan Bulut Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist
Ali Sowe Ali Sowe Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist
Qazim Laci Qazim Laci Çaykur Rizespor 1 Gol 0 Asist
Yahia Fofana Yahia Fofana Çaykur Rizespor 0 Gol 1 Asist

Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut.

İkili Rekabet
3 Göztepe
1 Beraberlik
1 Çaykur Rizespor
  • 19.01.2026 Göztepe 3-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig
  • 10.08.2025 Çaykur Rizespor 0-3 Göztepe Trendyol Süper Lig
  • 18.05.2025 Çaykur Rizespor 6-3 Göztepe Trendyol Süper Lig
  • 22.12.2024 Göztepe 3-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig
  • 16.05.2023 Göztepe 3-3 Çaykur Rizespor Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Göztepe 3, Çaykur Rizespor 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Göztepe 15, Çaykur Rizespor 10 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

20 Eylül 2026.

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

20:00.

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

beIN Sports 2.

Göztepe - Çaykur Rizespor maçında hangi oyuncular eksik?

Göztepe'de Ibrahim Sabra, Allan Godoi, Gökdeniz Bayrakdar, Ogün Bayrak, Furkan Bayır, Luka Gugeshashvili, Noah Sundberg, Novatus Miroshi; Çaykur Rizespor'da ise Khusniddin Alikulov, Valentin Mihaila, Gennaro Borrelli eksik.

Göztepe ve Çaykur Rizespor'un ligde kaç puanı var?

Göztepe 2 puan, Çaykur Rizespor 9 puanla mücadele ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Göztepe
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