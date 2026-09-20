Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Göztepe 2 - 2 MS Çaykur Rizespor

Göztepe, 20 Eylül 2026 saat 20:00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Göztepe, gelen son sonuçlarla zor bir dönemden geçiyor. Çaykur Rizespor ise daha iyi bir performans sergiliyor.

Lig Durumu Göztepe 18. Trendyol Süper Lig O 5 G 0 B 2 M 3 P 2 9 Attığı Gol 13 Yediği Gol -4 Averaj Çaykur Rizespor 9. Trendyol Süper Lig O 5 G 3 B 0 M 2 P 9 5 Attığı Gol 4 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Göztepe 9 / 13 Çaykur Rizespor 5 / 4 İç Saha / Deplasman Performansı G Göztepe İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 0 / 0 / 2 Gol 2 – 5 ÇR Çaykur Rizespor Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 5 – 1

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 13 gol yedi.

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Göztepe B M M M B tüm kulvarlar Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Göztepe 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 3-3 Göztepe Trendyol Süper Lig B Çaykur Rizespor G M G M G tüm kulvarlar Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor 0-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 0-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Göztepe, Süper Lig'de son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 9 gol atıp, 13 gol yedi ve son 5 maçta moral bulmakta zorlandı. Çaykur Rizespor ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle, 5 gol atıp, 4 gol yedi. Uzun bir galibiyet serisi onu daha avantajlı bir konuma taşıdı.

Eksik Oyuncular Göztepe 8 eksik Ibrahim Sabra Allan Godoi Gökdeniz Bayrakdar Ogün Bayrak Furkan Bayır Luka Gugeshashvili Noah Sundberg Novatus Miroshi Çaykur Rizespor 3 eksik Khusniddin Alikulov Valentin Mihaila Gennaro Borrelli

Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Allan Godoi (Sakat - İç Yan Bağı Yırtık), Gökdeniz Bayrakdar (Sakat), Ogün Bayrak (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Noah Sundberg (Sakat) ve Novatus Miroshi (Sakat) yer almıyor.

Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Valentin Mihaila (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Gennaro Borrelli (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Juan Göztepe 4 Gol 0 Asist Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist Alexis Antunes Göztepe 0 Gol 1 Asist Alex Matos Göztepe 1 Gol 0 Asist Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist Ali Sowe Çaykur Rizespor 2 Gol 0 Asist Qazim Laci Çaykur Rizespor 1 Gol 0 Asist Yahia Fofana Çaykur Rizespor 0 Gol 1 Asist

Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut.

İkili Rekabet 3 Göztepe 1 Beraberlik 1 Çaykur Rizespor Göztepe 3-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 0-3 Göztepe Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 6-3 Göztepe Trendyol Süper Lig

Göztepe 3-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Göztepe 3-3 Çaykur Rizespor Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Göztepe 3, Çaykur Rizespor 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Göztepe 15, Çaykur Rizespor 10 gol attı.

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