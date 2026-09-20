Göztepe - Çaykur Rizespor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Göztepe, 20 Eylül 2026 saat 20:00'de ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Göztepe, gelen son sonuçlarla zor bir dönemden geçiyor. Çaykur Rizespor ise daha iyi bir performans sergiliyor.
Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 13 gol yedi.
Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi.
Göztepe, Süper Lig'de son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 9 gol atıp, 13 gol yedi ve son 5 maçta moral bulmakta zorlandı. Çaykur Rizespor ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle, 5 gol atıp, 4 gol yedi. Uzun bir galibiyet serisi onu daha avantajlı bir konuma taşıdı.
Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Allan Godoi (Sakat - İç Yan Bağı Yırtık), Gökdeniz Bayrakdar (Sakat), Ogün Bayrak (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Noah Sundberg (Sakat) ve Novatus Miroshi (Sakat) yer almıyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Valentin Mihaila (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Gennaro Borrelli (Sakat) yer almıyor.
Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson. Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Emrecan Bulut.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Göztepe 3, Çaykur Rizespor 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Göztepe 15, Çaykur Rizespor 10 gol attı.