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Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ertelendi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ertelenen maçlar da duyuruldu.

Ertelenen maçlar şöyle:

TFF 1. Lig:

Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig:

Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor

Gümüşhanespor - Başkent Akademi

TFF 3. Lig:

Yomraspor - Serik Belediyespor

Fatsa Belediyespor - Kozan Spor

Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediyespor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Futbol Göztepe SÜPERLİG

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