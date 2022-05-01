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Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından

01.05.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Ligde kalmak için küçük bir şansımız var, o şansı galip gelerek önümüzdeki haftaya taşıdık"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 7-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Ligde kalmak için küçük bir şansımız var, o şansı galip gelerek önümüzdeki haftaya taşıdık." dedi.

Korkmaz, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, oyuncularını kutlayarak şöyle konuştu:

"İlk deplasman galibiyetimizi aldık. İyi oynadık, iyi mücadele ettik ve sonunda kazandık. Ligde kalmak için küçük bir şansımız var, o şansı galip gelerek önümüzdeki haftaya taşıdık. Kendi işimize bakacağız, sonra rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz."

Ligde geride kalan haftalarda çok kolay kırmızı kart gördüklerini ve çok kolay penaltıya sebep olduklarını hatırlatan Korkmaz, "Bu hem oyunumuzu hem sonucumuzu engelliyor. Trabzonspor maçı dahil oyun olarak hep iyi oyun oynuyoruz. Bu kadar kolay penaltı verirsek sonucu değiştiremezsiniz. Deplasmanda daha önce de galip gelebilirdik." dedi.

Korkmaz, Çaykur Rizespor'la anlaşırken kontratın gereği neyse o şekilde davranacağını söylediğini ifade ederek, gelecek sezon için lig bitiminde karar vereceklerini sözlerine ekledi.

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