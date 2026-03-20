Göztepe’de istikrarın adı: Mateusz Lis

Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, maç eksiği bulunmasına rağmen topladığı 43 puanla 5. sıradaki Başakşehir ile aynı puanla 6. basamakta yer alıyor.

İzmir temsilcisi, bu sezon birçok alanda ön plana çıkarken özellikle savunma performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, kalesinde 18 gol gören Galatasaray’ın ardından 20 golle ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda da bulunuyor.

Savunmadaki bu istikrar, bireysel performanslara da yansıdı. Göztepe’nin 29 yaşındaki kalecisi Mateusz Lis, bu sezon Süper Lig’de oynanan 26 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak aldığı 2 bin 340 dakika ile takımının en istikrarlı ismi oldu. Lis, kalesinde gördüğü 20 gole rağmen 26 maçın 14’ünde gole izin vermeyerek önemli bir başarıya imza attı.

CHERNI DE 26 MAÇTA OYNADI

Göztepe’nin sol bek oyuncusu Mohammed Amin Cherni de sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı 26 maçın tamamında forma şansı buldu. 24 yaşındaki futbolcu, 2 bin 292 dakikasında sahada kalarak Polonyalı kaleci Mateusz Lis’in ardından takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

