Vincenzo Montella, Türk vatandaşlığı almak için başvuru yaptı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Türk vatandaşlığı için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Montella’nın Roma’dan gelen teklifi reddettiğini belirten Hacıosmanoğlu, "O artık bizden biri, nüfusunu Of’a alacağız" dedi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez.
İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi için ben geldiğim zamandı. Bana geldi 'Roma'dan teklif var, böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim' dedi. 'Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim' dedi. 'Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim.
Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik."
"İtalya elenince Montella'ya 'Hocam üzülme, Amerika'ya bir tane İtalyan yeter' dedim. O da 'Başkanım yanlış konuşuyorsunuz, ben İtalyan değilim, Türküm' dedi. Montella'nın Türk vatandaşlığıyla ilgili görüşmelere başladık. İnşallah Dünya Kupası'na yetişir. Benim memleketim Of nüfusuna kayıtlı olmasını isterim. Onlar Napolili. Napoli'nin Trabzon'dan bir farkı yok."
