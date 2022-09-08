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Göztepe, Emirhan Delibaş ve Hasic'i kiraladı

08.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Emirhan Delibaş ve Hasic'i kiraladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Ajdin Hasic emirhan delibaş futbol

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