Göztepe, Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 1. Lig temsilcisi Emre Batuhan Adıgüzel'le anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2001 doğumlu savunma oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel'le 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Menemenspor forması giyeceği belirtildi.

