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Göztepe, Erkam Kömür'ü Muş 1984 Muşspor'a kiraladı

03.09.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Erkam Kömür'ü Muş 1984 Muşspor'a kiraladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Erkam Kömür’ü TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Muş 1984 Muşspor'a kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek oyuncusunun sezon sonuna kadar Muş 1984 Muşspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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