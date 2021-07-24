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Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

24.07.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci etap kamp çalışmalarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma, savunma ve hücum varyasyonları yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirerek günü tamamladı.

Ege temsilcisi, yarın saat 17.00'da TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.

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