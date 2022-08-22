YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe-Erzurumspor FK maçının ardından

Göztepe-Erzurumspor FK maçının ardından

22.08.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay: - "Biz kendi oyunumuzdan vazgeçmemeliyiz" - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer: - "İki maçta 4 puan kaybımız var. Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir"

Göztepe-Erzurumspor FK maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Erzurum FK 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Turgay Altay, "Biz kendi oyunumuzdan vazgeçmemeliyiz." dedi

Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maçtan galip olarak ayrılmayı çok istediklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Göztepe, büyük takım oyunu oynamak zorunda ve içeride, dışarıda bütün rakiplerine karşı oynayabilecek güçte. Biz kendi oyunumuzdan vazgeçmemeliyiz. Rakipler bunu engellemeye çalışsa da maçın sonuna kadar, kaybetsek de kendi oyunumuzu oynayarak kaybetmeliyiz. Maçın ilk yarısında enerji ve coşku, her şey yolundaydı. Fakat topun ritmini artırmak istemeyen bir rakip vardı. Bunun neticesinde oyun çok durdu ve soğudu. Bir türlü oyuna giremedik. Bizim kendi oyunumuzu oynamak için rakibin tuzağına düşmememiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte özellikle iç sahada bu taraftarla tutkuyla son topa kadar mücadele eden taraftarımızla birlikte çok daha iyi oyunlar oynayacağız."

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer da Göztepe deplasmanının kolay olmayacağını bildiklerini söyledi.

Maça dengeli başladıklarını anlatan Bilazer, "Defansın arkasına atılan golle Göztepe bize sıkıntı çıkardı. İkinci yarıda oyuncu değişikliğine gitmek zorundaydık. Yaptığımız değişiklikler ofansif gücümüzü artırmak yönündeydi ve takım doğru reaksiyon gösterdi. Skoru dengeledikten sonra galibiyete yakın taraf bizdik. İki maçta 4 puan kaybımız var. Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir." dedi.

Bilazer, sakat ve antrenmanı eksik oyuncuların da takıma dönmesiyle daha iyi bir takım olacaklarını kaydetti.

Göztepe-Erzurumspor FK maçının ardından

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Tunç Soyer'e afiş tepkisiİYİ Partili Dervişoğlu'ndan Tunç Soyer'e afiş tepkisi
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardındanAnkara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardından
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildiGaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:19
İkindi
17:03
Akşam
20:04
Yatsı
21:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Çağında Eczanesi
Buca
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.