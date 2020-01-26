Göztepe evine galibiyetle döndü

Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonundan bu yana maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılı ekibin bu stattaki son maçı olan 21 Aralık 2019'daki Galatasaray karşılaşmasında da son golü Halil Akbunar atmıştı.

Antalyaspor'un ardından Beşiktaş maçını da kayıpsız geçen Göztepe, ligin ilk devresinde İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmış, Galatasaray'ı da 2-1 mağlup etmişti.

Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran ve Beşiktaş'la puan farkını 1'e indiren Göztepe, 8. sıradaki yerini korudu.

Fazla gol pozisyonunun olmadığı ikinci devrede skor değişmedi ve Göztepe sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maçına çıkan Göztepe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Halil Akbunar, bu sezon ligdeki 4. golünü attı. İlk yarının uzatma bölümünde takımının 2. golüne imza atan Celso Borges, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Göztepe'nin son olarak kadrosuna dahil ettiği Polonyalı forvet Kamil Wilczek, 88. dakikada Cameron Jerome'un yerine oyuna dahil oldu.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Göztepeli futbolcular, coşkularını taraftarıyla paylaştı. Sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra taraftarlarla "İsyan Marşı"nı seslendirdi.

- Beşiktaş'ın son 5 maçta sadece 1 galibiyeti var

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu sezon 7. yenilgisini aldı. Haftayı 30 puanla kapatan siyah-beyazlı ekip, ligde son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu süreçte BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Fenerbahçe'ye 3-1, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 ve Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında 4-1'lik skorla elde etti.

- Necip Uysal cezalı