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Göztepe evine galibiyetle döndü

İZMİR HABERLERİ  | 26.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'de Halil Akbunar, yeni statta ilk gol atan futbolcu oldu - Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, ligde son 5 maçta 4. yenilgisini aldı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maçına çıkan Göztepe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada 25. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Beşiktaş, 38. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı. Uzatma bölümünde Celso Borges'in golüyle 2-1 üstünlük kuran Göztepe, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Fazla gol pozisyonunun olmadığı ikinci devrede skor değişmedi ve Göztepe sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

- Göztepe 29 puana ulaştı

Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran ve Beşiktaş'la puan farkını 1'e indiren Göztepe, 8. sıradaki yerini korudu.

Antalyaspor'un ardından Beşiktaş maçını da kayıpsız geçen Göztepe, ligin ilk devresinde İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmış, Galatasaray'ı da 2-1 mağlup etmişti.

- Gürsel Aksel Stadı'nda ilk gol Halil Akbunar'dan

Kapılarını Göztepe-Beşiktaş maçıyla açan Gürsel Aksel Stadı'nda ilk golü Halil Akbunar kaydetti.

Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonundan bu yana maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılı ekibin bu stattaki son maçı olan 21 Aralık 2019'daki Galatasaray karşılaşmasında da son golü Halil Akbunar atmıştı.

Halil Akbunar, bu sezon ligdeki 4. golünü attı. İlk yarının uzatma bölümünde takımının 2. golüne imza atan Celso Borges, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Göztepe'nin son olarak kadrosuna dahil ettiği Polonyalı forvet Kamil Wilczek, 88. dakikada Cameron Jerome'un yerine oyuna dahil oldu.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Göztepeli futbolcular, coşkularını taraftarıyla paylaştı. Sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra taraftarlarla "İsyan Marşı"nı seslendirdi.

- Beşiktaş'ın son 5 maçta sadece 1 galibiyeti var

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu sezon 7. yenilgisini aldı. Haftayı 30 puanla kapatan siyah-beyazlı ekip, ligde son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu süreçte BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Fenerbahçe'ye 3-1, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 ve Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında 4-1'lik skorla elde etti.

- Necip Uysal cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Necip Uysal, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Göztepe karşısında takımının ilk golünü atan Burak Yılmaz, bu sezon 6. golüne ulaştı. Golcü futbolcu penaltı vuruşundan ise 3. golünü kaydetti.

- Çatıya taraftarlar çıktı

Karşılaşmanın ilk yarısı oynandığı sırada bazı taraftarlar Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin çatısına çıktı.

Çatının ucuna kadar gelen taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından çatıdan indirildi.

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