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Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

28.11.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de antrenmana katılmayan Marko Mihojevic ve Balazs Megyeri'nin yanı sıra cezalı Yalçın Kayan yarın forma giyemeyecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

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