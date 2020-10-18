Göztepe-Fenerbahçe maçından notlar

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe maçında her iki takım da son oynadıkları lig maçındaki ilk 11'lerinde üçer değişikliğe gitti.

Ligde ilk 4 haftada aynı ilk 11'le mücadele eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan Alpaslan Öztürk ile Yalçın Kayan'ın bugün sakatlıkları olduğu açıklandı. Bu iki futbolcunun yerine Marko Mihojevic ile Andre Poko şans buldu.

Marcio Mossoro'nun yerine de Guilherme ilk 11'de müsabakaya başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Mihojevic bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

- Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4. haftadaki 2-1 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare, cezalı Marcio Lemos'un yerine Serdar Aziz ve Mame Thiam'ın yerine de Dimitris Pelkas ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile Pelkas ilk kez mücadele etti.