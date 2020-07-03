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Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR HABERLERİ  | 03.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.

Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut'un takımdan ayrı çalıştığı Göztepe'de dünkü antrenmanda sakatlanan ve sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek. Ülker Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Göztepe maçında, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Öte yandan, Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerinin kulübe ziyarette bulunduğu belirtildi.

Kulübün yıl dönümü kutlamalarında havai fişek kullanılmaması için kulübe yaptığı başvuru olumlu karşılanan HAYTAP'ın İzmir Temsilcisi Esin Önder, bu nedenle kulüp başkan vekili Talat Papatya'ya bir plaket verdi.

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