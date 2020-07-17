YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, Galatasaray deplasmanında puan arayacak

Göztepe, Galatasaray deplasmanında puan arayacak

İZMİR HABERLERİ  | 17.07.2020 09:27 | Son Güncelleme

Lige verilen aradan sonra en az puan toplayan iki ekip yarın İstanbul'da karşılaşacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra en az puan toplayan iki ekip Galatasaray ile Göztepe yarın birbirlerine rakip olacak.

Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı. Bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 2 puan toplayabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Göztepe, yarın kendisi gibi lige verilen aradan sonra çıktığı 6 müsabakada galibiyeti olmayan ve bu maçlarda 2 puanı bulunan Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesinde Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler'in sakatlıkları bulunuyor.

Müsabaka için son çalışmasını bugün İzmir'de yapacak sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra kara yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

İzmir Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:41
Yatsı
22:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Başgöl Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 200 tonluk salatalık alım sözleşmesi imzaladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konak’ta saklı tarih ortaya çıkıyor

Konak’ta saklı tarih ortaya çıkıyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.