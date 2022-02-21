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Göztepe-Galatasaray maçından notlar

21.02.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe-Galatasaray maçından notlar

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 26. haftadaki Göztepe-Galatasaray maçında her iki takım da son oynadıkları müsabakalara göre ilk 11'lerinde değişikliğe gitti.

Ligde geçen hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, bu maçta sakatlıkları ve cezaları nedeniyle forma giyemeyen 6 isme Galatasaray karşısında şans verdi.

İzmir temsilcisinde geçen hafta müsabakaya ilk 11'de başlayan Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Atakan Çankaya, Jacques Moubandje, David Tijanic ve Aytaç Kara'nın yerine Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo oynadı.

- Galatasaray'da 5 değişiklik

Galatasaray'da ise teknik direktör Domenec Torrent, 1-1 berabere biten Yukatel Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammet forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekipte 31 Aralık 2020'de yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Özel bir gözlük takan futbolcu 422 gün sonra resmi bir müsabakada mücadele etti.

- "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası

Göztepe Kulübü ve Türk Kızılay İzmir Şubesi ortaklığıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen "Bir Atkı Bir Oyuncak" projesi bir kez daha tekrarlandı. Gürsel Aksel Stadı çevresinde kurulan Kızılay çadırlarına taraftarlar atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı yaptı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren milli futbolcu Ahmet Çalık için de Türk Kızlay İzmir Şubesi tarafından pilav ve kavurma dağıtıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de stat çevresinde kurulan stantlarda taraftarların organ bağışlarını kabul etti.

Tüm biletlerin satıldığı müsabakada Göztepe taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.

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