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Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

20.04.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

İzmir temsilcisi, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Göztepe Gaziantep FK

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