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Göztepe, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

05.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Göztepe, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü Gaziantep'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme idmanı yaptı. Diğer gruptaki oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular pazar günkü antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, Gaziantep'e gidecek.

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