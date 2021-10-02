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Göztepe-Giresunspor maçının ardından

02.10.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: - "Bu oyunumuzla nasıl mağlup olduk, gerçekten anlamak güç" - "Bu süreçte tabii ki çok ciddi ve büyük değişiklikler yapacağım ama buna radikal değişiklik demeyelim"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, iyi oynadıkları bir müsabakayı puansız kapattıklarını dile getirdi.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, şu anki durumlarında bazı olmayacak şeyler yaşandığını söyledi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını, ikinci devrede de iyi bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden El Maestro, "Fakat kaçan bir penaltı var. Bunun sonrasında planlar da değişebiliyor. Bu oyunumuzla nasıl mağlup olduk, gerçekten anlamak güç." dedi.

Bir gazetecinin, takımla veya kendisiyle ilgili radikal bir karar alıp almayacağı sorusu üzerine El Maestro, şunları kaydetti:

"Radikal kelimesini kullanmayı sevmem çünkü biraz göreceli bir kavram. Belki bana göre radikal olan size göre radikal olmayabilir veya tam tersi. Bu süreci tabii ki sadece son maçı değil, tüm karşılaşmalarımızı göz önüne bulundurarak analiz etmemiz gerekiyor. Sadece benim burada geçirdiğim 20 günü değil, bunun öncesini de analiz etmemiz gerekiyor. Oyunumuza bakarsanız bireysel olarak iyi değiliz, eksiklerimiz var. Takım olarak da aynı şekilde iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Her maçta gol yiyoruz ama gol atamıyoruz. Bu anlamda çok büyük bir sorunumuz var. Başka sıkıntılar var. Bu süreçte tabii ki çok ciddi ve büyük değişiklikler yapacağım ama buna radikal değişiklik demeyelim."

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