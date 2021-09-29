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Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

29.09.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2 Ekim Cumartesi günü konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

İzmir temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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