Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2 Ekim Cumartesi günü konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

İzmir temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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