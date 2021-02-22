Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na görkemli açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu hazır bulundu. Kasapoğlu, açılış öncesi Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi. AK Parti İzmir Milletvekilileri Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir Kulüpler Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcular ve siyasiler de Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerlerini aldı. Kasapoğlu, İzmirli milli sporcuların da katıldığı tören öncesi milli yüzücü Emre Şakçı ve milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'la sohbet ederek, sporculara başarılar diledi. Bakan Kasapoğlu ayrıca kulüp başkanlarıyla da görüşerek bilgi alış verişinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende Göztepe'nin 95 yıllık özlemine son veren stadın 400 milyon TL'lik yatırımla stadın tamamlandığını söyledi. Gürsel Aksel Stadı'nın hem dış hem de iç görünüş olarak çok güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, "Stadyumun güzelliğini görüyorsunuz. İzmir'in şanına yakışan bir stat oldu. Belki uluslararası müsabakalarını yapabileceğiz 20 bin kişilik stat. Binali beyin ısrarlarıyla yapılmış bir stadyum. Bu kadar emekten sonra Türkiye Futbol Federasyonu başkanımız da orada, bu iş de müteahhitliğe benzemez. Daha çok çalışacağız. Şu pandemi belasından kurtulalım, orada bir jübile mi olur sembolik mi olur maç yapabiliriz. Vekaleten Alpay Özalan o işi götürür. Adana'da çok güzel bir stadı açtık. Stadının bir özelliği var, iki kulübümüze hizmet verecek. Adanaspor ve Adana Demirspor'a hizmet vermesi açısından Yeni Adana Stadı'nın işlevi farklı olacak. Adana'yı çok önemsiyoruz. Hem Adana hem Gürsel Aksel iç ve dış görünümüyle çok çok güzel statlar. Artık bundan sonra bütün iş neticeler almak" diye konuştu.