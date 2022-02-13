Göztepe, Hatayspor maçına hazır

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, hava yoluyla Hatay’a gidecek.

Yeni Hatay Stadı’nda yarın saat 20.00’de başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



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