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Göztepe-Hatayspor maçının ardından

22.09.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Erdoğan, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, önemli bir deplasmanda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Göztepe'ye göre 2 gün daha az dinlenerek maça çıktıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Oyuncularımıza analizlerle rakibimizi anlatmaya, oynattırmak istediğimiz oyunu anlatmaya çalıştık. İlk dakikalardan itibaren yüksek konsantrasyonla mücadele ettik. Göztepe zaman zaman baskılı oynadı ama iyi savunma yaparak gol yemedik. Gol bulduktan sonra daha çok alan bulacağımızı biliyorduk. 2 gol bulduk, başka pozisyonlara da girdik. Bunun sevincini yaşayacağız ve pazar günkü Fenerbahçe maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu galibiyeti seyircimize armağan etmek istiyorum. Herkesi pazar günü stada bekliyoruz."

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