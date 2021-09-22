Göztepe-Hatayspor maçının ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.
Erdoğan, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, önemli bir deplasmanda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Göztepe'ye göre 2 gün daha az dinlenerek maça çıktıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Oyuncularımıza analizlerle rakibimizi anlatmaya, oynattırmak istediğimiz oyunu anlatmaya çalıştık. İlk dakikalardan itibaren yüksek konsantrasyonla mücadele ettik. Göztepe zaman zaman baskılı oynadı ama iyi savunma yaparak gol yemedik. Gol bulduktan sonra daha çok alan bulacağımızı biliyorduk. 2 gol bulduk, başka pozisyonlara da girdik. Bunun sevincini yaşayacağız ve pazar günkü Fenerbahçe maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu galibiyeti seyircimize armağan etmek istiyorum. Herkesi pazar günü stada bekliyoruz."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz