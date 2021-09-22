Göztepe-Hatayspor maçının ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'de konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Önümüzdeki süreçte yine elimizden gelenin en iyisini yaparak bu kısa süreçte en iyi sonuçları almak için mücadele edeceğiz." dedi.

El Maestro, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendi evlerinde kaybettikleri maçın ardından söylenecek çok şeyin olmadığını söyledi. Hatalarını analiz ederek çalışacaklarını kaydeden El Maestro, şöyle konuştu:

"Bugün kötü bir oyun ortaya koymadık. 1-0 geriye düştükten sonra beraberliği yakalamak adına çok fazla pozisyon ürettik ama bunları değerlendiremedik. Son topları gerektiği gibi sonuçlandıramadık. Bizim için üzücü maçtı ama müsabakalar çok sıkışık. Yeni gelen bir hoca olarak neredeyse hiç antrenman yapma fırsatı olmadan maçları oynuyoruz. Önümüzdeki süreçte yine elimizden gelenin en iyisini yaparak bu kısa süreçte en iyi sonuçları almak için mücadele edeceğiz."

Müsabakadan sonra futbolculara tepki gösteren Göztepeli taraftarların çağrısı üzerine oyuncular tribünlere gitti. Kaptan Halil Akbunar ve arkadaşları tüm tribünleri dolaştı.

Öte yandan karşılaşmanın son bölümünde stat dışındaki bir yangın nedeniyle Atakaş Hatayspor yarı alanı duman altında kaldı.

