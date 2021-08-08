YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti

Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti

08.08.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti

Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 2-0 yendi.

Gürsel Aksel Stadı'nda seyircili oynanan müsabakaya Göztepe, İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, David Tijanic, Cherif Ndiaye ve Adis Jahovic ilk 11'iyle başladı.

Altınordu ise Ali Emre Yanar, Şeref Özcan, Ali Dere, Yusuf Yalçın Arslan, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yılmaz, Recep Aydın, Muzaffer Kocaer, Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli ilk 11'de şans buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, Cheriff Ndiaye'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede oyuna sonradan dahil olan Ege Özkayımoğlu ile 1 gol daha bula sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
PARTNERAltın kız Kylie! Çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdıAltın kız Kylie! Çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdı
GÜNCELLEME 2 - İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:22
İkindi
17:10
Akşam
20:21
Yatsı
21:48

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.