YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, Hüsamettin Yener'i kadrosuna kattı

Göztepe, Hüsamettin Yener'i kadrosuna kattı

13.07.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Hüsamettin Yener'i kadrosuna kattı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Altınordu'da forma giyen Hüsamettin Yener'i transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrafor Hüsamettin Yener ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorGÜNCELLEME - Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldıSiirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiTrabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
futbol 1.lig

İzmir Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:51
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:43
Yatsı
22:22
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.