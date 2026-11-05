Göztepe - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Göztepe Cumartesi 19:00 İstanbul Başakşehir

Göztepe, 7 Kasım 2026 saat 19:00'da ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde İstanbul Başakşehir ile karşılaşıyor.

Göztepe ile İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. İki takım, sezonun ilerleyen döneminde kritik bir mücadele için hazırlık yapıyor.

Lig Durumu Göztepe 9. Trendyol Süper Lig O 10 G 4 B 3 M 3 P 15 21 Attığı Gol 17 Yediği Gol +4 Averaj İstanbul Başakşehir 10. Trendyol Süper Lig O 10 G 4 B 2 M 4 P 14 17 Attığı Gol 16 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Göztepe 21 / 17 İstanbul Başakşehir 17 / 16 İç Saha / Deplasman Performansı G Göztepe İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 6 – 7 İB İstanbul Başakşehir Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 1 / 3 Gol 1 – 9

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 12 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 15 puanla 9. sırada.

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 10. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Göztepe G G G G B tüm kulvarlar Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B İstanbul Başakşehir G M G B G tüm kulvarlar İstanbul Başakşehir 5-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B

İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Göztepe'nin son 5 maçta 4 galibiyet alması ve 12 gol atması, ev sahibi takımın hücumda etkili olduğunu gösteriyor. Öte yandan, İstanbul Başakşehir de son 5 maçta 11 gol atarak dikkat çekiyor ve 3 galibiyet elde etti.

Eksik Oyuncular Göztepe 4 eksik Ibrahim Sabra Furkan Bayır Luka Gugeshashvili Ogün Bayrak İstanbul Başakşehir 2 eksik Jerome Opoku Christopher Operi

Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı) ve Ogün Bayrak (Sakat) yer almıyor.

İstanbul Başakşehir kadrosunda Jerome Opoku (Sakat) ve Christopher Operi (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Juan Göztepe 6 Gol 1 Asist Andre Henrique Göztepe 4 Gol 1 Asist Alexis Antunes Göztepe 1 Gol 2 Asist Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 8 Gol 1 Asist Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 2 Gol 2 Asist Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 3 Asist Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 1 Gol 1 Asist

Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexis Antunes. İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Ivan Brnic.

İkili Rekabet 2 Göztepe 0 Beraberlik 3 İstanbul Başakşehir Rams Başakşehir 2-1 Göztepe Trendyol Süper Lig

Göztepe 1-0 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Göztepe 4-1 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 4-1 Göztepe Trendyol Süper Lig

Medipol Başakşehir 3-1 Göztepe Ziraat Türkiye Kupası

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Göztepe 2, İstanbul Başakşehir 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Göztepe 8, İstanbul Başakşehir 10 gol attı.