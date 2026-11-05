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Göztepe - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Göztepe, iç sahada son 5 maçından 4 galibiyet alarak iyi bir form sahip. İstanbul Başakşehir ise son dönemde güçlü bir hücum performansı sergiliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Göztepe - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Göztepe
Cumartesi 19:00
07.11.2026
İstanbul Başakşehir
Stadyum: ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Yayın: beIN Sports 2

Göztepe, 7 Kasım 2026 saat 19:00'da ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde İstanbul Başakşehir ile karşılaşıyor.

Göztepe ile İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. İki takım, sezonun ilerleyen döneminde kritik bir mücadele için hazırlık yapıyor.

Lig Durumu

Göztepe

9. Trendyol Süper Lig
O
10
G
4
B
3
M
3
P
15
21
Attığı Gol
17
Yediği Gol
+4
Averaj

İstanbul Başakşehir

10. Trendyol Süper Lig
O
10
G
4
B
2
M
4
P
14
17
Attığı Gol
16
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Göztepe 21 / 17
İstanbul Başakşehir 17 / 16

İç Saha / Deplasman Performansı

Göztepe İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
6 – 7
İstanbul Başakşehir Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 1 / 3
Gol
1 – 9

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 12 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 15 puanla 9. sırada.

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 10. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Göztepe G G G G B

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G
  • 25.10.2026 Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 18.10.2026 Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G
  • 12.10.2026 Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig G
  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
İstanbul Başakşehir G M G B G

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 İstanbul Başakşehir 5-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 26.10.2026 Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M
  • 18.10.2026 İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 11.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Göztepe'nin son 5 maçta 4 galibiyet alması ve 12 gol atması, ev sahibi takımın hücumda etkili olduğunu gösteriyor. Öte yandan, İstanbul Başakşehir de son 5 maçta 11 gol atarak dikkat çekiyor ve 3 galibiyet elde etti.

Eksik Oyuncular

Göztepe

4 eksik
Ibrahim Sabra Sakat Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme
Furkan Bayır Sakat Diz Sakatlığı
Luka Gugeshashvili Kadro dışı
Ogün Bayrak Sakat

İstanbul Başakşehir

2 eksik
Jerome Opoku Sakat
Christopher Operi Sakat

Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı) ve Ogün Bayrak (Sakat) yer almıyor.

İstanbul Başakşehir kadrosunda Jerome Opoku (Sakat) ve Christopher Operi (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Juan Göztepe 6 Gol 1 Asist
Andre Henrique Andre Henrique Göztepe 4 Gol 1 Asist
Alexis Antunes Alexis Antunes Göztepe 1 Gol 2 Asist
Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist
Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 8 Gol 1 Asist
Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 2 Gol 2 Asist
Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 3 Asist
Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 1 Gol 1 Asist

Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexis Antunes. İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Ivan Brnic.

İkili Rekabet
2 Göztepe
0 Beraberlik
3 İstanbul Başakşehir
  • 07.03.2026 Rams Başakşehir 2-1 Göztepe Trendyol Süper Lig
  • 05.10.2025 Göztepe 1-0 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 28.04.2025 Göztepe 4-1 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 30.11.2024 Rams Başakşehir 4-1 Göztepe Trendyol Süper Lig
  • 20.12.2022 Medipol Başakşehir 3-1 Göztepe Ziraat Türkiye Kupası

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Göztepe 2, İstanbul Başakşehir 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Göztepe 8, İstanbul Başakşehir 10 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Göztepe - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman?

7 Kasım 2026

Göztepe - İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta?

19:00

Göztepe - İstanbul Başakşehir maçı hangi kanalda?

beIN Sports 2

Göztepe - İstanbul Başakşehir maçında hangi oyuncular eksik?

Göztepe'de Ibrahim Sabra, Furkan Bayır, Luka Gugeshashvili, Ogün Bayrak; İstanbul Başakşehir'de Jerome Opoku ve Christopher Operi eksik.

Göztepe ve İstanbul Başakşehir'in ligde kaç puanı var?

Göztepe 15, İstanbul Başakşehir 14 puana sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe İstanbul Başakşehir
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