Göztepe - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Göztepe, 7 Kasım 2026 saat 19:00'da ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde İstanbul Başakşehir ile karşılaşıyor.
Göztepe ile İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. İki takım, sezonun ilerleyen döneminde kritik bir mücadele için hazırlık yapıyor.
Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 12 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 15 puanla 9. sırada.
İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 10. sırada.
Göztepe'nin son 5 maçta 4 galibiyet alması ve 12 gol atması, ev sahibi takımın hücumda etkili olduğunu gösteriyor. Öte yandan, İstanbul Başakşehir de son 5 maçta 11 gol atarak dikkat çekiyor ve 3 galibiyet elde etti.
Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı) ve Ogün Bayrak (Sakat) yer almıyor.
İstanbul Başakşehir kadrosunda Jerome Opoku (Sakat) ve Christopher Operi (Sakat) yer almıyor.
Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexis Antunes. İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Ivan Brnic.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Göztepe 2, İstanbul Başakşehir 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Göztepe 8, İstanbul Başakşehir 10 gol attı.
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