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Göztepe kabusu hatırladı

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalıp 2 puanla dibe demir atan ve galibiyetle tanışamayan tek takım olan Göztepe, 5 sezon sonra düşme hattını gördü.

Göztepe kabusu hatırladı
Cevdet Berker İşleyen

Son olarak 2021-22 sezona kötü bir başlangıç yapıp ligin başlarında ateş hattına giren Göztepe küme düştüğü o sezonu hatırlattı. 2021-22 sezonunda 20 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de bir türlü toparlanamayan Göz-Göz, kötü başladığı sezonu hayal kırıklığı ile bitirmişti. Son 2 sezonda ise Süper Lig sadece üst sıraları görmeye alışık olan Göztepeliler, Avrupa hedefiyle başlanan sezonda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Pazar günü evinde Çaykur Rizespor'la milli ara öncesi kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Kabustan uyanmaya çalışacak sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren stoperler Furkan Bayır, Allan Godoi ve Sonko Sundberg müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor deplasmanında şans bulamayan orta saha Novatus Miroshi'nin de durumu belirsizliğini koruyor. Şu ana kadar 2 puanı da deplasmanlarda alan Göztepe, Isonem Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ne 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'ne de 4-2 kaybetti. Göztepe'nin bu haftaki rakibi Çaykur Rizespor ise 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 9 puan topladı ve 5'inci sırada yer buldu.

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Göztepe
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