Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'ye kiraladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'ye kiralandığını duyurdu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İrfan Can Eğribayat, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 30 maçta mücadele etmişti. Oyuncu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı.



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