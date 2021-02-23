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Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

23.02.2021 19:05 | Son Güncelleme:
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Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe, bir günlük iznin ardından Kasımpaşa maçı için ilk idmanını yaptı. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Peter Zulj, Lamine Gassama ve Berkan Emir takımdan ayrı çalıştı.

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