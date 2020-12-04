YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak

Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak

İZMİR HABERLERİ  | 04.12.2020 09:41 | Son Güncelleme

Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde İzmir'de MKE Ankaragücü'nü 3-1, geçen hafta da deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek üst üste 2 galibiyet alan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından Galatasaray'la 1-1, Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor ise ligde 8 puanla 18. durumda yer alıyor.

Göztepe'de Ideye Brown'ın sakatlığı bulunuyor.

- Kayserispor ile 13. randevu

Hes Kablo Kayserispor'la Süper Lig'de 12 maça çıkan Göztepe, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:06
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.