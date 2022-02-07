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  4. Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Altay mağlubiyetini değerlendirdi:

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Altay mağlubiyetini değerlendirdi:

07.02.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Son 5 maçın 4'ünü kazanan bir takım olarak derhal toparlanıp, çok önemli maçlarımıza konsantre olacağız"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Altay'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, bir an önce toparlanıp önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Altay karşısında 4 maçlık galibiyet serilerini sürdüremediklerini aktardı.

Taraftarlarının muhteşem görsel şovuna karşılık veremedikleri için üzgün olduklarını ifade eden Papatya, şunları kaydetti:

"Üzgünüz ama karalar bağlayacak bir durumumuz da yok. Son 5 maçın 4'ünü kazanan bir takım olarak derhal toparlanıp, çok önemli maçlarımıza konsantre olacağız. Uzun lig maratonunda bu tür yol kazaları olabiliyor. Önemli olan bu kazalardan ders çıkarmak. Teknik ekip ve futbolcularımızın da bu konuda gerekli çıkarımları yapacaklarından şüphem yok. Fakat bu kazada emeği olan ve hakkımızı gasp eden hakem ve bu maça onu atayanlar da umarım şapkalarını önlerine koyarlar. Tabii VAR'da olmayan penaltıya hakemi çağıran; rakip oyuncunun Atınç'ın sırtından kafasına kadar elleri ile tırmandığı pozisyonda VAR'a çağırmayan Hüseyin Göçek'i de unutmamak lazım. Sahada hiçbir takımın istemediği bir hakem olmayı başaran zat-ı muhterem, VAR'da da başarısını (!) kanıtladı. Bir yorumcunun 'penaltının babası' diye tanımladığı pozisyonu VAR'da da göremiyorsan derhal bırak görevi. Daha fazla futbola zarar vermeyin."

Papatya, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Şu an bütün motivasyonumuz bu yönde ve hazırlıklarımız ara vermeden başladı. Akabinde de Hatay deplasmanında bu hafta kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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