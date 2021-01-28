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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım"

28.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım"

İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı formayla olimpiyatlarda mücadele edecek sporcu sayılarını arttırmaları gerektiğini söyledi.

Gürsel Aksel Stadı'nda yelken şubesine sponsor olan firmalara plaket verilme törenine katılan Sepil, yaptığı konuşmada, yelkenin kulübün en eski branşlarından olduğunu söyledi.

Sepil, Göztepe'nin Türkiye'de amatör branş sayısında en fazla amatör branşa sahip kulüplerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"19 tane amatör branşımız var. Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan kulübümüzü olimpiyatlarda temsil edecek. Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım. Yakın gelecekte yelken şubemizden de önemli başarılar bekliyoruz. Bu noktada ise sponsorların varlığı çok önemli. Onlar biliyorum ki bu işi gönülden yapıyorlar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların verdiği destek gibi ulusal firmaların da bu tarz amatör branşlara desteklerinin sürmesini diliyorum."

Yelken Şubesi Sorumlusu Hakan Yenigün de şubelerinin son 5 yılda yeni başarılar ve dünya dereceleriyle iyi bir noktaya geldiğini belirterek, "Çok daha farklı bir ivmeyle yeni bir rotaya doğru ilerliyoruz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan, yelkenlerimizi dolduran tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yelken şubesine destek olan sponsorlara plaketleri verildi.

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