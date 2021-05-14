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Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

14.05.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe, yarın lider Beşiktaş'la İzmir'de karşılaşacak.

Göztepe-Beşiktaş maçı Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Ligde son hafta öncesinde 51 puanla 10. sırada bulunan Göztepe'nin rakibi Beşiktaş'ın yarınki maçta alacağı sonuca göre şampiyonluk ihtimali bulunuyor.

Ligde sadece 1 galibiyet aldığı son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda galip gelemediği son 3 müsabakada Galatasaray'a 3-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilirken, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.

Yedek kaleci kaleci Balazs Megyeri ile Marko Mihojevic'in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte, son Gençlerbirliği maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Kerim Alıcı ve Fousseni Diabate'nin durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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