Göztepe Marcio Mossoro ile anlaştı!

Danijel Aleksic’i Başakşehir’e kaptıran Göztepe, Sırp oyuncunun alternatifini de İstanbul temsilcisinden buldu. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı 10 numara Marcio Mossoro ile el sıkıştı. Deneyimli oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Internacional’de başlayan Mossoro; Maritimo, Braga ve Al Ahli’de forma giydikten sonra 2014/2015 sezonunda Başakşehir’e transfer oldu. Geride kalan 5 sezonda Süper Lig’de 152 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü sergileyen Mossoro, bu müsabakalarda rakip filelere 19 gol bırakma başarısı gösterdi.
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