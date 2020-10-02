Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştiren Göztepeli futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo antrenmanda yer almadı.
Göztepe kafilesi hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçında hakem Özgür Yankaya görev yapacak.