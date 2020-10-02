YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır

İZMİR HABERLERİ  | 02.10.2020 13:00 | Son Güncelleme

Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştiren Göztepeli futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Stefano Napoleoni ve Obinno Nwobodo antrenmanda yer almadı.

Göztepe kafilesi hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçında hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor

İzmir Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
13:06
İkindi
16:24
Akşam
19:00
Yatsı
20:16

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Derman Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Dereli Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Göztepe’den kaleye takviye
Göztepe’den kaleye takviye
İzmir’in Ulaşım Tarihine "yolculuk"
İzmir’in Ulaşım Tarihine "yolculuk"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.