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Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı

01.07.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı

Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı forvet oyuncusu Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce Lucera ve Citta di Varese takımlarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı ekipte başarı dileğinde bulunuldu.

Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı

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