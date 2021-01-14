Göztepe, profesyonel liglerde 2000. maçına çıkacak

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 16 Ocak Cumartesi günkü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla profesyonel liglerde 2000. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de profesyonel liglerin başladığı 1959'da Milli Lig adıyla kurulan Süper Lig'in başlangıcından itibaren 19 sene aralıksız İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, özellikle teknik direktör Adnan Süvari döneminde önemli başarılara imza attı.

Türk futboluna "Buldozer" Fevzi Zemzem, kaptanlar "İngiliz" Nevzat Güzelırmak, "Kestane" Gürsel Aksel, "Çarli" Çağlayan Derebaşı, "Panter" kaleci Ali Artuner gibi isimleri kazandıran sarı-kırmızılı ekip, 1968-1969 sezonunda Türkiye'yi temsil ettiği Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.

Göztepe, Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olmuştu.

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra yaşadığı ekonomik sıkıntılarla amatör kümeye kadar gerileyen Göztepe'nin ticari ve iktisadi bütünlüğü TMSF tarafından devralındı.

2007'de ihaleyle Altınbaş Holding iştiraki Assos Perakende Mağazacılık ve Sportif Hizmetleri AŞ tarafından 1 milyon 305 bin liraya satın alınan kulüp, 2007-2008'de TFF 3. Lig'e yükselme müsabakalarında başarılı olamasa da 2008-2009 sezonunun başında Aliağa Belediyespor'un isim haklarını alarak TFF 3. Lig'de mücadele etmeye başladı.